Ultraleichtflugzeug kracht in Toilettenhäuschen: 73-Jähriger schwer verletzt

Burgebrach - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit einem Ultraleichtflugzeug der 73-jährige Pilot schwer verletzt worden.

Der 73-jährige Pilot erlitt schwere Verletzungen, schwebt jedoch nach ersten Informationen nicht in Lebensgefahr. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie der Pressedienst "News5" von vor Ort berichtet, befindet sich der Senior nach aktuellen Erkenntnissen außer Lebensgefahr.

Soweit bisher bekannt ist, soll sich das Fluggerät im Landeanflug befunden haben, als ein aufziehendes Gewitter den Flugplatz erreichte.

Der Pilot hätte aus mehreren Himmelsrichtungen versucht, zur Landung anzusetzen. Brach jedoch mindestens einmal den Versuch ab.

Plötzlich sei das Ultraleichtflugzeug von einer Windböe erfasst worden.

Dadurch sei nach aktuellem Stand das Fluggerät gegen eine in diesem Bereich stehende Holzhütte geschleudert worden.

Eine Flugsachbearbeiterin der Polizei sei bei den alarmierten Einsatzkräften mit vor Ort gewesen.