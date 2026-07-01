Ultraleichtflugzeug kracht in Toilettenhäuschen: 73-Jähriger schwer verletzt

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Ein 73-Jähriger ist mit seinem Ultraleichtflugzeug im Landeanflug, als ein aufziehendes Gewitter den Flugplatz erreicht. Die Situation endet mit einem Unfall.

Von Marco Schimpfhauser

Burgebrach - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit einem Ultraleichtflugzeug der 73-jährige Pilot schwer verletzt worden.

Der 73-jährige Pilot erlitt schwere Verletzungen, schwebt jedoch nach ersten Informationen nicht in Lebensgefahr.
Der 73-jährige Pilot erlitt schwere Verletzungen, schwebt jedoch nach ersten Informationen nicht in Lebensgefahr.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie der Pressedienst "News5" von vor Ort berichtet, befindet sich der Senior nach aktuellen Erkenntnissen außer Lebensgefahr.

Soweit bisher bekannt ist, soll sich das Fluggerät im Landeanflug befunden haben, als ein aufziehendes Gewitter den Flugplatz erreichte.

Der Pilot hätte aus mehreren Himmelsrichtungen versucht, zur Landung anzusetzen. Brach jedoch mindestens einmal den Versuch ab.

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Plötzlich sei das Ultraleichtflugzeug von einer Windböe erfasst worden.

Dadurch sei nach aktuellem Stand das Fluggerät gegen eine in diesem Bereich stehende Holzhütte geschleudert worden.

Eine Flugsachbearbeiterin der Polizei sei bei den alarmierten Einsatzkräften mit vor Ort gewesen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 bis 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach

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