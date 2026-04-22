Kleinflugzeug in Sachsen abgestürzt

Elsterheide - Glück im Unglück im Landkreis Bautzen ! Am Mittwochnachmittag ist ein einmotoriges Propeller-Kleinflugzeug bei Tätzschwitz nahe der Grenze zu Brandenburg abgestürzt. Der Pilot (69) kam mit dem Schrecken davon.

Ein zweisitziges Ultraleichtflugzeug des Tyyps Avid Flyer ist am Mittwochnachmittag auf einem Acker bei Tätzschwitz verunglückt. © xcitepress/Andre Klimann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, blieb der 69-Jährige unverletzt. Er sei am Flugplatz Kleinkoschen (zugehörig dem Ortsteil Großkoschen, Senftenberg) gestartet und habe mit seiner Avid Flyer kurz nach 15.30 Uhr einen Motorschaden erlitten.

So kam es zur Bruchlandung. "Beim Aufprall kippte die Maschine um", erklärte eine Sprecherin. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst sei auch die Wasserschutzpolizei vor Ort gewesen, die sich zufällig in der Nähe befunden hätte.

Nach Angaben eines Foto-Reporters konnte sich der Pilot bereits vor Ankunft der Helfer aus seiner Kabine befreien.

Am Flugzeug entstanden schwere Schäden, deren Höhe auf 10.000 Euro beziffert wird.