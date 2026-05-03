Kleinflugzeug legt Bruchlandung hin: Flugverkehr am Hamburger Airport läuft nach Unterbrechung wieder

Hamburg - Schock am Hamburger Flughafen: Nachdem am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug eine Bruchlandung hingelegt hatte, wurde der Flugverkehr daraufhin für mehrere Stunden eingestellt.

Am Sonntagnachmittag ist ein Kleinflugzeug am Hamburger Flughafen verunfallt. © Lars Ebner

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.41 Uhr, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Beim Aufsetzen eines Kleinflugzeugs ist dabei das Bugfahrwerk, also der vordere Teil des Fahrwerks der Maschine, gebrochen.

Daraufhin ist das Flugzeug auf den Grünstreifen neben der Landebahn gerutscht, so der Sprecher weiter. Insgesamt zwei Personen inklusive des Piloten befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord.

Zudem waren mindestens zwei Hunde ebenfalls mit an Bord. Weder die Vierbeiner noch die Personen in der Maschine wurden dabei verletzt.