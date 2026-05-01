Leichtflugzeuge kollidieren in der Luft: Pilot entdeckt Trümmerteile auf Wiese

Baden-Baden - Am Freitagmittag ist nahe der A5 bei Baden-Baden ein schwerer Flugunfall geschehen.

Ein Segelflieger entdeckte die Trümmerteile aus der Luft. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Gegen 12.40 Uhr kollidierten ein Motorflugzeug und ein Segelflieger aus bislang ungeklärter Ursache in der Luft. Beide Maschinen stürzten nach dem Zusammenstoß auf eine Wiese im Bereich der A5/B500, unweit der dortigen Kläranlage, ab.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Motorsegler gerade dabei, einen Segelflieger in die Luft zu ziehen. Nachdem die Verbindung zwischen den beiden Flugzeugen planmäßig gelöst worden war und der Segler eigenständig weiterflog, bemerkte dessen Pilot kurze Zeit später Trümmerteile auf einer Wiese unter sich.

Er setzte daraufhin einen Notruf ab und meldete die Entdeckung aus der Luft.

Jedes der beiden verunglückten Leichtflugzeuge war mit jeweils einer Person besetzt. "Für den Piloten des Motorflugzeugs kam jede Hilfe zu spät", meldete die Polizei. Der Pilot des abgestürzten Segelfliegers konnte sich mit einem Fallschirm retten und wurde in eine Klinik gebracht.

Aktuell sind Rettungskräfte verschiedener Organisationen sowie ein Großaufgebot der Polizei vor Ort im Einsatz. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt.