Kleinflugzeug muss an Strand notlanden: Ein Tourist stirbt!

Puerto Escondido - In Mexiko ereignete sich am gestrigen Sonntag ein tragischer Flugzeugunfall .

Das Kleinflugzeug krachte in die Hütte einer Schildkröten-Auffangstation. © Screenshot/Facebook/Puerto Escondido Oax.

Wie das lokale Portal Noticias de Oaxaca berichtet, musste die Maschine, eine Cessna 208B, am Nachmittag an dem belebten Strand notlanden, weil wohl plötzlich technische Probleme auftraten.

Bei der Landung auf dem Sand schlitterte das Kleinflugzeug jedoch in eine Holzhütte, die als Schildkröten-Beobachtungsstation genutzt wird. Darin seien in diesem Moment Touristen gewesen, die sich über die kleinen Reptilien informierten.

Ein 62-jähriger Mann wurde derart von der Maschine erfasst, dass er noch vor Ort starb. Vier weitere Menschen, dem Bericht nach alles Insassen des Fliegers, kamen mit Verletzungen in ein kleines Krankenhaus in dem Ort in Puerto Escondido. Es handle sich um den mexikanischen Piloten sowie drei kanadische Passagiere.

Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Marine rückten an den Strand aus. Sie versorgten mindestens ein Dutzend weitere geschockte Touristen und Badegäste, darunter auch die Frau des getöteten Schildkröten-Interessierten.