Kleinflugzeug stürzt in Hessen ab und geht in Flammen auf: Erste Hinweise auf Identität des Toten

Bad Arolsen - Bei einem Flugzeugabsturz in Nordhessen ist am Donnerstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Es gibt erste Hinweise zur Identität des Toten!

Im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ist am Donnerstag ein motorisiertes Kleinflugzeug abgestürzt. © Hessennews TV

Es handele sich "vermutlich um einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, der das Flugzeug gesteuert hat", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

"Letzte Zweifel an der Identität soll ein DNA-Abgleich ausräumen, dessen Ergebnis derzeit noch aussteht", hieß es weiter.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befand sich das motorisierte Kleinflugzeug am Donnerstag gegen 16 Uhr im Landeanflug auf den Flugplatz Mengeringhausen in Bad Arolsen-Mengeringhausen.

Nach Angaben von Zeugen geriet die Maschine in geringer Höhe ins Trudeln und stürzte dann ab. Das Flugzeug krachte auf ein Feld und geriet in Brand.

"Für den 31-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät", fügte der Sprecher noch hinzu. Das Flugzeugwrack brannte vollständig aus.