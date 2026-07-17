Vogelschlag! Eurowings-Maschine muss Flug kurz nach Start abbrechen
Hamburg - Alarm am Hamburger Flughafen! Am Freitagmorgen musste eine Eurowings-Maschine kurz nach dem Start eine Sicherheitslandung durchführen.
Eine Airport-Sprecherin bestätigte den Vorfall gegenüber TAG24. Demnach musste die Maschine, die mit dem Ziel Stockholm (Schweden) abgehoben war, kurz nach dem Start umkehren, nachdem es zu einem Vogelschlag gekommen war.
Das Flugzeug landete sicher wieder auf dem Airport, ehe es geparkt und untersucht wurde.
Ein Sprecher von Eurowings erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass bei dem Vorfall an Bord niemand verletzt wurde.
Für die Passagiere wurde eine Ersatzmaschine organisiert, die kurz darauf abhob und circa anderthalb Stunden später auf dem Stockholmer Flughafen landete. Glücklicherweise kamen die Urlauber mit dem Schrecken davon!
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig