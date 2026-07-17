Vogelschlag! Eurowings-Maschine muss Flug kurz nach Start abbrechen

Hamburg - Alarm am Hamburger Flughafen! Am Freitagmorgen musste eine Eurowings-Maschine kurz nach dem Start eine Sicherheitslandung durchführen.

Die Eurowings-Maschine landete sicher wieder auf dem Hamburg Airport, wo sie geparkt und untersucht wurde. © NEWS5/Fabian Höfig

Eine Airport-Sprecherin bestätigte den Vorfall gegenüber TAG24. Demnach musste die Maschine, die mit dem Ziel Stockholm (Schweden) abgehoben war, kurz nach dem Start umkehren, nachdem es zu einem Vogelschlag gekommen war.

Das Flugzeug landete sicher wieder auf dem Airport, ehe es geparkt und untersucht wurde.

Ein Sprecher von Eurowings erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass bei dem Vorfall an Bord niemand verletzt wurde.