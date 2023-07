Landebahn verfehlt: 75-jähriger Pilot legt teure Bruchlandung hin

Schweighofen - Von Glück im Unglück sprach ein Sprecher der Polizei in Landau im Zusammenhang mit einer Bruchlandung, die ein 75 Jahre alter Pilot mit seinem Motorsegler hingelegt hatte.

Am Motorsegler entstand durch die Bruchlandung ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro. © Polizeidirektion Landau

Denn sowohl der 75-Jährige aus Baden-Württemberg als auch sein 51 Jahre alter Passagier blieben unverletzt.

Passiert ist der Flugzeugunfall auf einem Flugplatz in Schweighofen (Landkreis Südliche Weinstraße) in Rheinland-Pfalz gegen 16.30 Uhr am Nachmittag des gestrigen Samstags.

Der Polizeisprecher schilderte den Vorfall folgendermaßen. Demnach war der Pilot im Landeanflug, als er aus noch ungeklärter Ursache etwa 30 bis 50 Meter vor der Landebahn aufsetzte, über die Wiese schlitterte und schließlich mit der Nase des Fliegers gegen eine Unebenheit im Boden krachte.