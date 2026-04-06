Leichtflugzeug abgestürzt: Pilot stirbt an Unfallstelle

Barßel - Tragischer Unfall in Barßel ( Niedersachsen )! Am Montagnachmittag stürzte ein Leichtflugzeug ab, der Pilot (66) starb.

Beim Start geriet das Leichtflugzeug in Schräglage. © Lars Penning/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr am Flugplatz Barßel-Lohe im Landkreis Cloppenburg, wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Demnach ist das Leichtflugzeug kurz nach dem Start aus unbekannter Ursache in Schräglage geraten und daraufhin abgestürzt.

Ersthelfer konnten dem 66-Jährigen nicht mehr helfen. Der Mann aus Edewecht starb durch den Aufprall.