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Leichtflugzeug abgestürzt: Pilot stirbt an Unfallstelle
Barßel - Tragischer Unfall in Barßel (Niedersachsen)! Am Montagnachmittag stürzte ein Leichtflugzeug ab, der Pilot (66) starb.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr am Flugplatz Barßel-Lohe im Landkreis Cloppenburg, wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.
Demnach ist das Leichtflugzeug kurz nach dem Start aus unbekannter Ursache in Schräglage geraten und daraufhin abgestürzt.
Ersthelfer konnten dem 66-Jährigen nicht mehr helfen. Der Mann aus Edewecht starb durch den Aufprall.
Der Pilot saß alleine im Flugzeug. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Absturzes hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aufgenommen.
Titelfoto: Lars Penning/dpa