Bruchlandung mit Minister: Flugzeug zerschellt auf Landebahn

Kolwezi (DR Kongo) - Bruchlandung mit Minister. Beim Versuch, auf dem Flughafen von Kolwezi im Süden der Demokratischen Republik Kongo zu landen, ist eine Embraer ERJ-145 zerschellt. Die Passagiere konnten sich in Sicherheit bringen. Mehrere Videos zeigen den Vorfall.
Dramatische Szenen am Airport von Kolwezi (DR Kongo). Dort verunglückte am Montag eine Embraer ERJ-145 der angolanischen Charter-Airline Airjet. Etwa 20 Menschen waren an Bord, als die Maschine bei der Landung zerschellte und in der Folge ausbrannte.
Verletzt wurde niemand, sagten Behördenvertreter zur Nachrichtenagentur ACP. Passagiere und Crew hätten das Flugzeug rechtzeitig verlassen können.
Dramatische Videos zeigen das Unglück aus der Passagier-Perspektive. Wenige Sekunden nach dem Aufsetzen gibt das Flugzeug plötzlich nach, Trümmer fliegen umher. Die Menschen verlassen fluchtartig den Jet, einige holen offenbar noch ihr Gepäck aus dem Gepäckfach. Dann geht die Embraer in Flammen auf.
Mit an Bord war auch der kongolesische Bergbauminister Louis Watum Kabamba und seine Mitarbeiter. Kabamba war auf dem Weg zu einer Mine nach Kolwezi, um sich über die Situation nach dem verheerenden Erdrutsch vom Freitag zu informieren, berichtet indes die lokale Nachrichtenseite 7sur7.cd. Mehr als 30 Menschen starben bei diesem Unglück.
"Das Flugzeug kam aus der Hauptstadt Kinshasa, als es bei der Landung auf dem Flughafen Kolwezi in der Provinz Lualaba von der Landebahn abkam", sagte ein Mitarbeiter des Ministers.
Nach Informationen des Luftfahrt-Portals "AeroTime" wurde die Unglücksmaschine (Kennung: D2-AJB) 2021 ausgeliefert und war seitdem für verschiedene Airlines im Einsatz. Das Flugzeug soll Berichten zufolge die 2408 Meter lange Fahrbahn verlassen haben und sei dann zerschellt. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer zügig löschen können.
Die örtlichen Behörden ermitteln zum Flugzeugunfall.
Vorfälle wie diese sind selten, doch sie kommen vor. So wie im Februar 2025 als eine Bombardier CRJ900 der US-Airline Delta bei der Landung am Airport Toronto-Pearson bei schwierigen Wetterbedingungen nach der Landung umkippte.
