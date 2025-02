80 Passagiere an Bord: Jet legt Bruchlandung an belebtem Airport hin

Die Passagiere hatten großes Glück. Niemand musste sterben. © Geoff Robins / AFP

Im Netz kursierte ein offensichtlich von einem Augenzeugen aufgenommenes Video, das aus einer offenen Flugzeugtür ins Freie tretende Menschen und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zeigt, das die havarierte Maschine mit Wasser besprüht.

Eine Stimme in dem Video sagt: "Wir sind in Toronto, wir sind gerade gelandet, unser Flugzeug ist abgestürzt, es liegt kopfüber, die Feuerwehr ist vor Ort."

Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA untersuchen die kanadischen Behörden den Unfall. Wetterberichten zufolge gab es zur Zeit des Unglücks Windböen von mehr als 50 Kilometern pro Stunde und die Temperatur lag etwa acht Grad unter null. Im Winter ist der Flughafen von Toronto aber auf extreme Kälte und widrige Bedingungen eingestellt.

Auch beim schrecklichen Flugzeugunglück am Ronald-Reagan-Airport von Washington D.C Ende Januar war eine Bombardier CRJ verwickelt. Das Flugzeug kolludierte beim Landeanflug mit einem Militär-Hubschrauber in der Luft und in der folge über dem Flus Potomac zerschellte. Von den 64 Menschen an Bord überlebte das Unglück keiner.