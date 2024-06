05.06.2024 13:48 Missglückter Start: Ultraleichtflugzeug baut heftigen Unfall!

Am Flugplatz Dahlemer Binz in NRW hat sich am Dienstag ein Flugzeugunfall ereignet.

Von Patrick Richter

Dahlem - Heftiger Unfall eines Ultraleichtflugzeugs in Dahlem (Kreis Euskirchen). Ein 75-jähriger Kölner hat dort am Dienstag einen Fehler beim Starten gemacht und sich dabei verletzt. Über ein mit einem solchen Motor angetriebenes Leichtflugzeug verlor der Pilot (75) am Dienstag am Flugplatz Dahlemer Binz die Kontrolle (Symbolbild). © 123RF/dushlik Wie die Polizei mitteilte, war der ältere Mann dabei, den Flieger um kurz vor 10 Uhr auf dem Rollfeld des Flugplatzes Dahlemer Binz zu beschleunigen. Anschließend versuchte er das Fluggerät aber wieder zum Stillstand zu bringen. Das ging schief. Das Ultraleichtflugzeug kam von der Rollbahn ab, kollidierte mit einem Schild und landete schließlich in einem Graben. Ein Rettungswagen brachte den Piloten ins Krankenhaus. Am Flugzeug selbst wurden die Tragflächen sowie der Frontbereich erheblich beschädigt. Laut der Polizei ist ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Titelfoto: 123RF/dushlik