Fluglehrer (†) springt aus Maschine: Angehende Pilotin muss alleine landen! "Du weißt, was du tun musst"

Toledo (Argentinien) - Es sind Szenen wie aus einem Albtraum, die sich am vergangenen Wochenende im Himmel über Zentral-Argentinien abgespielt haben. Fluglehrer Andrés Bertazzo (†42) war mit einer angehenden Pilotin (22) in einer Cessna 150 unterwegs, als er sich plötzlich aus dem Flugzeug stürzte. Die schockierte junge Frau musste versuchen, die Maschine alleine zu landen - mit Erfolg!

Andrés Bertazzo (†42) stürzte sich in seinen Tod. © Instagram/leobertazzo

"Du weißt, was du zu tun hast – mach weiter", waren laut CNN die eiskalten Worte, die Bertazzo seiner Schülerin mit auf den Weg gegeben haben soll, bevor er die 22-jährige namens Rosario ihrem Schicksal überließ.

Der Horror-Flug war demnach am vergangenen Samstag in Toledeo, nahe der zweitgrößten argentinischen Stadt Córdoba gelegen, passiert. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in dieser Woche mitteilte, wurden die Überreste von Leandro Andrés Bertazzo mittlerweile gefunden.

Nachdem er seine letzten Worte an die junge Frau gerichtet hatte, soll er ihren Erinnerungen zufolge sein Headset abgelegt, sich abgeschnallt und schließlich aus dem Kleinflugzeug gestürzt haben.

Am selben Tag soll der 42-Jährige zuvor einen Flug mit einem anderen Schüler durchgeführt haben - es habe keine Anzeichen für seine Absichten gegeben, sagte Eduardo Álvarez, Direktor der Flugschule Flying Parrot Córdoba, in der Bertazzo arbeitete.