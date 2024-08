Nach Flugzeugabsturz in Brasilien: Black Box gefunden

Vom abgestürzten Flugzeug sind nur noch die Trümmer übrig. © Andre Penner/AP/dpa

Das teilte die brasilianische Luftwaffe Força Aérea Brasileira (FAB) am gestrigen Freitag mit.

Ob die beiden Geräte Aufschluss über die Ursache des Absturzes geben können, hänge vom Grad ihrer Zerstörung ab, hieß es in dem Bericht. Die Analyse der beiden Blackboxen soll so schnell wie möglich durchgeführt werden. Stimmenrekorder zeichnen die Gespräche im Cockpit auf, Datenrekorder die Flugdaten.

Das Turboprop-Passagierflugzeug vom Typ ATR 72 der Fluggesellschaft VoePass war am Freitag war auf dem Flug in der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung Guarulhos in São Paulo unterwegs, als es kurz vorm Ziel in ein Wohngebiet der Kleinstadt Vinhedo abstürzte.

Laut Daten der Plattform Flightradar 24 war die Maschine in weniger als einer Minute um fast 4.000 Höhenmeter abgesackt. 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder kamen bei dem Absturz ums Leben.