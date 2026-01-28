Nach Privatjet-Absturz: Spitzenkoch (†43) als Opfer identifiziert

Bangor (USA) - Nach dem verheerenden Privatjet-Absturz im US-Bundesstaat Maine wurden fast alle sechs Opfer identifiziert. Darunter befindet sich auch ein hawaiianischer Spitzenkoch und Vater von drei kleinen Kindern.

Nach dem Flugzeugabsturz ist die Familie von Chefkoch Nick Mastrascusa (†43) in großer Trauer. © X/Turbinetraveler, GoFundMe/Valeria Mastrascusa

Nick Mastrascusa (†43) befand sich an Bord der Bombardier Challenger 600 der in Houston ansässigen Anwaltskanzlei Arnold & Itkin, als diese beim Start vom Bangor International Airport am Sonntagabend in Flammen aufging.

"Nick hat durch seine Freundlichkeit, sein Engagement, seine Großzügigkeit und seine Freundschaft das Leben so vieler Menschen in unserer Gemeinde berührt", heißt es auf einer bei GoFundMe eingerichteten Spendenseite.

"Während wir um diesen unvorstellbaren Verlust trauern, sind unsere Herzen bei der Familie und allen, die Nick kannten und liebten", so die Erklärung.

Nick Mastrascusa arbeitete als Executive Vice President of Hospitality bei dem von Anwältin Tara Arnold (†46) gegründeten Luxusreiseunternehmen "Beyond". Der aus Hawaii stammende Chefkoch hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Arnold sowie der Pilot Jacob Hosmer (†47) kamen bei dem Absturz ebenfalls ums Leben.

Der Privatjet aus Houston (Texas) war nach einem Zwischenstopp zum Auftanken in Maine inmitten eines heftigen Schneesturms abgestürzt.