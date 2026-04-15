Nächster Flugzeugabsturz über NRW: Pilot kämpft ums Überleben

Hamm - Erneut ist über Nordrhein-Westfalen ein Flugzeug abgestürzt. Pilot und Co-Pilot wurden lebensgefährlich beziehungsweise schwer verletzt.

In NRW ist erneut ein Flugzeug abgestürzt. Beide Insassen liegen im Krankenhaus. © Polizeipräsidium Hamm

Das Kleinflugzeug war am Mittwochnachmittag, gegen 13.15 Uhr, nahe der Stadt Hamm (rund 40 Kilometer nordöstlich von Dortmund) über einer Wiese abgestürzt, wie das örtliche Polizeipräsidium mitteilte.

Während der Pilot (67) beim Eintreffen der Rettungskräfte noch im Wrack eingeklemmt gewesen ist, konnte sein Co-Pilot (73) die abgestürzte Maschine aus eigener Kraft verlassen.

Der 67-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Co-Pilot erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert.

Zur Absturzursache war dagegen noch nichts bekannt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei BFU-Beauftragte waren an der Absturzstelle.

Ein BFU-Sprecher erklärte gegenüber TAG24, dass es sich bei der verunglückten Maschine um eine "Comco Ikarus C42" handelte.

Nach Herstellerangaben wird das Leichtflugzeug unter anderem für Trainings- oder Sprühflüge eingesetzt.