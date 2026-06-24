Notlandung neben der A661: Wasserflugzeug kracht auf Feld - zwei Menschen verletzt

Egelsbach - Plötzlich spielt sich nahe der A661 in Südhessen ein dramatischer Zwischenfall ab: Ein Wasserflugzeug muss kurz nach dem Start notlanden. Für die beiden Menschen an Bord endet der Vorfall glücklicherweise vergleichsweise glimpflich.

Das Flugzeug konnte in einem Feld notlanden. Beide Insassen wurden bei dem ruppigen Aufprall verletzt. © 5VISION.NEWS

Laut einer Polizeimeldung kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Nähe des Flugplatzes Egelsbach zu einer Notlandung eines Kleinflugzeugs auf einem Feld nahe der A661.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zwei Personen an Bord des Wasserflugzeugs. Beide Insassen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt.

Mehrere Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und umgehend die Rettungskräfte alarmiert.

Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle aus.

Warum es zu der Notlandung kam, ist derzeit noch unklar. Weitere Ermittlungen laufen. Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde bereits über den Vorfall informiert.