Kleinflugzeug stürzt auf Getreidefeld: Zwei Menschen sind tot

Pohlheim - Nahe einem Segelflugplatz in Mittelhessen hat sich am Dienstagvormittag ein tragisches Unglück ereignet. Ein Kleinflugzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache ab. Für beide Menschen an Bord kam jede Hilfe zu spät.

Im hessischen Pohlheim kam es zu einem Flugzeugunfall. © Florian Wiegand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Absturz nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Das völlig zerstörte Wrack lag auf einem Getreidefeld.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine kleine Propellermaschine. Die beiden Insassen wurden leblos in den Trümmern gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, Helfer und Zeugen, die mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen hatten, durch angeforderte Seelsorger betreut.

In der Klinik konnten die Ärzte den Angaben der Polizei zufolge nichts mehr für die beiden Männer tun. Der 69-jährige Pilot sowie sein 56 Jahre alter Begleiter erlagen ihren schweren Verletzungen.

Laut einem Polizeisprecher war die Meldung über den Absturz gegen 11.30 Uhr bei der Leitstelle eingegangen.