Kleinflugzeug stürzt auf Getreidefeld: Zwei Menschen sind tot
Pohlheim - Nahe einem Segelflugplatz in Mittelhessen hat sich am Dienstagvormittag ein tragisches Unglück ereignet. Ein Kleinflugzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache ab. Für beide Menschen an Bord kam jede Hilfe zu spät.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Absturz nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Das völlig zerstörte Wrack lag auf einem Getreidefeld.
Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine kleine Propellermaschine. Die beiden Insassen wurden leblos in den Trümmern gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, Helfer und Zeugen, die mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen hatten, durch angeforderte Seelsorger betreut.
In der Klinik konnten die Ärzte den Angaben der Polizei zufolge nichts mehr für die beiden Männer tun. Der 69-jährige Pilot sowie sein 56 Jahre alter Begleiter erlagen ihren schweren Verletzungen.
Laut einem Polizeisprecher war die Meldung über den Absturz gegen 11.30 Uhr bei der Leitstelle eingegangen.
Flugzeugabsturz in Mittelhessen: Ermittlungen zur Unfallursache laufen
Zusätzliche Sorge bereitete den zahlreichen Rettungskräften zunächst eine Notfallvorrichtung. Dabei handelt es sich um ein Fallschirmsystem, das durch eine Sprengladung ausgelöst werden kann.
Da unklar war, in welchem Zustand sich die Vorrichtung der Maschine befand, mussten Experten die Sicherung dieser übernehmen.
Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes laufen, die Feuerwehr ist in die Maßnahmen eingebunden.
Wegen der hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad mussten sich die Einsatzkräfte rund um den Absturzort auch um den Brandschutz kümmern.
Der Segelflugplatz Pohlheim liegt auf einer Anhöhe südöstlich von Pohlheim im Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Dort ist unter anderem die Segelfliegergruppe Steinkopf aktiv, die nach eigenen Angaben insgesamt rund 100 Mitglieder umfasst, darunter etwa 40 aktive Flieger.
Erstmeldung: 14.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.08 Uhr
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa