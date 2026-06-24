Augenzeuge berichtet von tödlichem Flugzeugabsturz in Mittelhessen: "Das ist für alle ein Schock"

Pohlheim - Der Absturz eines Kleinflugzeugs mit zwei Toten hat große Betroffenheit auf dem Segelflugplatz im mittelhessischen Pohlheim ausgelöst.

Im hessischen Pohlheim kam es am Dienstag zu einem tödlichen Flugzeugunfall. © Florian Wiegand/dpa

"Das ist für alle ein Schock", sagte der 1. Vereinsvorsitzende Rainer Pauli der Deutschen Presse-Agentur.

Den 69-jährigen Piloten, der ebenso wie ein 56 Jahre alter Begleiter bei dem Absturz der Maschine ums Leben kam, habe er selbst gut gekannt - er sei ein sehr erfahrener Pilot und langjähriges Vereinsmitglied der Segelfliegergruppe Steinkopf gewesen.

"Wahrscheinlich wird es eine Gedenkveranstaltung geben, um die Situation zu verarbeiten", sagte Pauli. "Die Seelsorge hat angeboten, uns zu begleiten, und das werden wir in Anspruch nehmen."

Zum Zeitpunkt des Unglücks am Dienstagvormittag war Pauli nach eigenen Worten selbst auf dem Flugplatz und wurde so auch Augenzeuge des Absturzes.

Eigentlich sollte nach seinen Worten bei dem Flug die Lautstärke des Propellers der kleinen Maschine gemessen werden. Er selbst habe beobachtet, wie der Pilot nach dem Start zunächst eine vollständige Platzrunde flog. Nach dem Überflug der Messstelle habe der 69-Jährige dann landen wollen, doch sei der Motor ausgegangen "und wir wissen nicht, warum", sagte Pauli.