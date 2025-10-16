Fenster gerissen: Maschine von US-Kriegsminister notgelandet
London - Ein Flugzeug mit US-Kriegsminister Pete Hegseth (45) an Bord musste am Mittwoch notlanden!
In einer Boeing C-32a war Hegseth nach dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel auf dem Heimweg, als plötzlich ein Riss in der Windschutzscheibe des Fliegers festgestellt wurde.
Aus diesem Grund musste die Regierungsmaschine außerplanmäßig in Großbritannien notlanden, wie sein Assistent Sean Parnell am Abend in einem Beitrag auf X mitteilte.
"Die Landung erfolgte gemäß den Standardverfahren und alle an Bord, einschließlich Minister Hegseth, sind in Sicherheit", beruhigte Parnell die Gemüter.
Kurz darauf meldete sich auf Hegseth selbst zu Wort: "Alles Gut. Gott sei Dank. Mission fortsetzen!"
Hegseth übernahm unter Donald Trump (79) das Verteidigungsministerium, das erst vor kurzem offiziell in "Kriegsministerium" umbenannt worden ist. In Brüssel diskutierte er am Mittwoch mit seinen Amtskollegen Boris Pistorius (65, SPD) und Co. unter anderem über die jüngsten Luftraumverletzungen seitens Russland.
Titelfoto: Virginia Mayo/AP/dpa