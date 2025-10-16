Fenster gerissen: Maschine von US-Kriegsminister notgelandet

London - Ein Flugzeug mit US-Kriegsminister Pete Hegseth (45) an Bord musste am Mittwoch notlanden!

Puh, Glück gehabt: Im Flugzeug von US-Kriegsminister Pete Hegseth (45) ist die Windschutzscheibe gerissen. © Virginia Mayo/AP/dpa

In einer Boeing C-32a war Hegseth nach dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel auf dem Heimweg, als plötzlich ein Riss in der Windschutzscheibe des Fliegers festgestellt wurde.

Aus diesem Grund musste die Regierungsmaschine außerplanmäßig in Großbritannien notlanden, wie sein Assistent Sean Parnell am Abend in einem Beitrag auf X mitteilte.

"Die Landung erfolgte gemäß den Standardverfahren und alle an Bord, einschließlich Minister Hegseth, sind in Sicherheit", beruhigte Parnell die Gemüter.

Kurz darauf meldete sich auf Hegseth selbst zu Wort: "Alles Gut. Gott sei Dank. Mission fortsetzen!"