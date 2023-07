Nur das blieb von ihm übrig: Flugzeug geht kurz nach Landung in Flammen auf

Winningen/Koblenz - Schreckmoment am Flugfeld! Kurz nach der Landung fing ein Leichtflugzeug am Sonntagnachmittag in Rheinland-Pfalz plötzlich Feuer und brannte vollkommen aus. Während dabei ein gewaltiger Sachschaden entstand, läuft die Ursachenforschung auf Hochtouren.

Weitestgehend verkohlte Wrackteile und ein großes Brandloch im Boden: Mehr blieb nach dem Brand nicht von dem Kleinflugzeug übrig. © Feuerwehr Rhein-Mosel

Es war gegen 13.45 Uhr, als am gestrigen Sonntag der besorgte Notruf bei der Feuerwehrleitstelle in Koblenz eingegangen war. Berichtet wurde dabei von einem in Flammen stehenden Flieger auf dem Flugplatz in Winningen (Landkreis Mayen-Koblenz).

Aufgrund der ungewissen Gemengelage machten sich direkt 50 Löschkräfte im Eiltempo auf den Weg - von Erfolg war ihre Geschwindigkeit jedoch nicht. Nicht nur, dass das Ultraleichtflugzeug der Marke Cessna bereits komplett ausgebrannt war. Zudem war es den lokalen Einsatzkräften bereits gelungen, das Feuer zu löschen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr betonte, war dies jedoch auch dringend notwendig. Denn in Windeseile hätte die Feuersbrunst auch auf angrenzende Gebäude übergreifen und Menschenleben gefährden können. Wie sich im Nachgang herausstellte, war das Flugzeug erst rund eine Stunde zuvor am Flugplatz in Winningen gelandet.

Als es bereits aus dem Motorraum zu qualmen begann, begaben sich die Insassen vorsichtshalber in Sicherheit - mit Recht. Denn nur wenige Augenblicke später startete das Flammen-Inferno. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Seinen Flug gestartet hatte die Maschine im nordrhein-westfälischen Heinsberg. Ob es bereits dort einen Defekt an der Cessna gegeben hatte, wurde bislang noch nicht ermittelt.