Passagier-Flugzeug abgestürzt: Elfjähriges Mädchen aus Deutschland überlebt

Aktau (Kasachstan) - Ein Passagierflugzeug von Azerbaijan Airlines ist am Mittwoch auf dem Weg von Baku ins russische Grosny über Kasachstan abgestürzt.

"Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Untersuchungsergebnisse bekannt geben. Es werden alle möglichen Szenarien untersucht, und die notwendigen Expertenanalysen sind im Gange", hieß es in der Mitteilung des Generalstaatsanwalts.

Die Fluggesellschaft teilte inzwischen mit, dass der E-Jet Embraer 190 ersten informationen zufolge in einen Vogelschwarm geraten sei und etwa drei Kilometer von Aktau, einem Öl- und Gaszentrum am östlichen Ufer des Kaspischen Meeres, eine Notlandung versucht habe.

Nach Angaben der Behörde sowie der Fluglinie befanden sich 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder an Bord der Maschine. Die staatliche kasachische Agentur "Kazinform" hatte zunächst von 105 Passagieren und fünf Mitarbeitern berichtet.

Der Flieger war gerade von Baku nach Grozny unterwegs, als er in der Nähe der Stadt Aktau abstürzte. "Er gehört zu Azerbaijan Airlines", schrieb das kasachische Verkehrsministerium auf Telegram.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Überlebenden. © Azamat Sarsenbayev/AP/dpa

"Ein Untersuchungsteam unter der Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts von Aserbaidschan wurde nach Kasachstan entsandt und arbeitet an der Absturzstelle."

Nach Angaben des kasachischen Verkehrsministeriums stammten 37 Reisende aus Aserbaidschan, 16 aus Russland, sechs aus Kasachstan und drei aus Kirgisistan.

Videos in den sozialen Netzwerken sollen zudem Bilder des Vorfalls zeigen. Darin ist zu sehen, wie das Flugzeug auf dem Boden aufschlägt und direkt in Flammen aufgeht. Anschließend steigt eine schwarze Rauchwolke in den Himmel.

Der Flughafen in die tschetschenische Hauptstadt Grosny, dem eigentlich Ziel des abgestürzten Fliegers, sei wegen Nebels geschlossen worden. Daher wurde die Maschine nach Machatschkala am Kaspischen Meer umgeleitet.

150 Rettungskräfte sind laut Behördenangaben aktuell im Einsatz, aus der kasachischen Hauptstadt Astana wurden darüber hinaus Fachärzte zur Behandlung der Verletzten entsandt.

Erstmeldung von 8.48 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.37 Uhr.