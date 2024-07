Mit Flugzeug abgestürzt: Beliebte Gospel-Band bei Unglück ums Leben gekommen

Nach allem was bekannt ist, waren die drei Nelons am Freitag auf dem Weg zu einem Gospel-Festival. Kurz nach dem Zwischenstopp in Omaha (Nebraska) passierte das Unglück. Aus noch zu klärender Ursache verschwand das einmotorige Turboprop-Flugzeug gegen 13 Uhr vom Radar.

Nun wurde bekannt, dass sich auch drei Mitglieder der erfolgreichen Gospel-Band "The Nelons" an Bord des Unglücksfliegers befanden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung " The Sun ".

Kelly Nelon Clark, Amber Nelon Thompson, Autumn Nelon Clark und Jason Clark (v.l.n.r.) bei einer Gala im Jahr 2021. © Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPJason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bei Kennern christlicher Popmusik war die Band hochgeschätzt.

Zahlreiche Awards konnten die Nelons im Laufe ihrer Bandgeschichte einheimsen. Auch eine Grammy-Nominierung schlug zu Buche. 2016 wurden sie in die Hall of Fame der Gospel Music Association aufgenommen. Mit Hits wie "I Shall Not Be Moved", "Come Morning" und "We Shall Wear a Robe and Crown", verzückten sie die Fans.



Das letzte verbleibende Bandmitglied, Autumn Nelon Streetman, war nicht an Bord des Todesfliegers.

Ob sie das künstlerische Werk ihrer verstorbenen Eltern und ihrer Schwester fortsetzen wird, ist noch nicht abzusehen.