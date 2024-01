14.01.2024 13:06 Schreck auf dem Rollfeld: Zusammenstoß mit Lufthansa-Flieger

Am Samstagmorgen kam es am Flughafen in Frankfurt am Main zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lufthansa-Flieger und einem Catering-Fahrzeug von Condor.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Da hat es gewaltig gescheppert - und wurde wohl auch ziemlich teuer! Auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens krachte ein Condor-Catering-Wagen in ein Flugzeug der Lufthansa. Was kurios anmutet, ist dabei keinesfalls eine Seltenheit. Bei dem ramponierten Lufthansa-Flieger handelte es sich um einen Airbus A321. (Symbolfoto) © 123RF/sania01 Von dem Zwischenfall, der sich bereits am gestrigen Samstagmorgen ereignete, berichtete zunächst das Flugzeug-Newsportal "Aerotelegraph". Dem Bericht nach war der Kranich-Airline-Flieger um kurz nach 7 Uhr auf dem Vorfeld unterwegs. Kurz zuvor war die Maschine aus Düsseldorf gekommen und am Flughafen der Mainmetropole gelandet. Doch dann erschütterte ein heftiger Knall die Crew des Fliegers. Was war geschehen? Wie sich herausstellte, war tatsächlich ein Catering-Wagen der Konkurrenz-Fluggesellschaft Condor in das Flugzeug gekracht. Flugzeugunfall Lauter Knall reißt während des Flugs Fenster aus Boeing 737! Fotos, die "Aerotelegraph" vorlagen, zeigten zudem die heftigen Auswirkungen des Zusammenstoßes. So waren deutliche Risse im Flieger zu sehen. Darüber hinaus blieben Teile des Catering-Fahrzeuges in der Maschine stecken. Neben einem beachtlichen Sachschaden, der aber nach derart kurzer Zeit noch nicht genau beziffert werden konnte, wird der Lufthansa-Jet wohl auch für einige Zeit ausfallen. Wie es zu dem Crash auf dem Vorfeld gekommen war? Wie ein Flughafensprecher mitteilte, sei eine "Unachtsamkeit bei der Abfertigung" schuld gewesen - wohl ein vermeidbarer Umstand. Condor-Fahrzeug und Lufthansa-Flugzeug krachen zusammen: Vorfälle in Frankfurt häufen sich Am Airport der Mainmetropole sind derartige Unfälle aber keinesfalls eine Seltenheit. So rammte vergangenen September ein Bodenfahrzeug eine andere Lufthansa-Maschine. Im selben Monat kollidierte ein weiteres Fahrzeug mit einem brandneuen A330 Neo von Condor. Das einzige Positive an dem generell äußerst unschönen - und teuren - Zwischenfall am Frankfurter Flughafen: Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes saßen den Angaben nach wohl keine Passagiere mehr an Bord. Zudem gab es keine Verletzten.

Titelfoto: 123RF/sania01