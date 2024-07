Pilot hatte keinen Flugschein: Familie stürzt bei Rundflug ab - Vater springt, alle anderen sterben

Kamskoje Ustje (Russland) - Grausame Fügung des Schicksals: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Russland kamen drei Menschen ums Leben, darunter eine Mutter und ihre Tochter. Nur der Vater überlebte - Er sprang aus dem abstürzenden Flugzeug und wurde lediglich schwer verletzt.

Drei Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. © Ermittlungskomitee der Russischen Föderation

Es ist eine Tragödie - Dabei wäre das Unglück womöglich zu verhindern gewesen.

Als am Mittwochmorgen eine Cessna 172 auf einem Feld in der russischen Teilrepublik Tatarstan zerschellte, konnten die Einsatzkräfte nur noch drei Tote aus den Trümmern bergen. Augenzeugen berichten, wie das tieffliegende Flugzeug plötzlich an Höhe verlor und wenige Sekunden später hart aufschlug - ein enormer Feuerball bildete sich.

Laut Informationen des Magazins AIF handelt es sich bei den Toten um eine 47-jährige, ihre kleine Tochter (†11) und Jewgeni G. (†41), den Piloten der Unglücksmaschine. Der Vater überlebte hingegen schwer verletzt - er sprang im letzten Augenblick aus dem abstürzenden Flugzeug und soll multiple Knochenbrüche erlitten haben. Sein Zustand wurde als "kritisch" beschrieben.

Die verunglückte Familie buchte einen Rundflug über die malerische Gegend an der Wolga. Nur wenige Minuten nach dem Start passierte das Unglück.