Todesdrama nach Flugshow: Weltklasse-Pilot kollidiert mit Geier und stirbt

San Javier (Spanien) - Große Trauer um Olivier Masurel (†42). Der Weltklasse-Kunstflieger kam unter tragischen Umständen ums Leben, als seine Maschine in der Luft mit einem Geier kollidierte . Das Fliegerass hatte keine Chance.

Wie " El Espanol " berichtet, flog Olivier Masurel nach dem Konzert mit seiner einmotorigen Maschine zu seinem Heimatflughafen in der Nähe von Salamanca (Zentralspanien).

Noch am Sonntag trat der Spanienmeister im Kunstflug von 2023 vor tausenden Zuschauern beim San Javier Air Festival in der Region Murcia auf. Doch es sollte die letzte Show seines Lebens werden.

Oliver Masurel (M.) gewann zahlreiche Titel im Kunstfliegen. Nun ist er tot. © X/Oliver Masurel

Der 42-jährige Masurel galt als einer der ganz Großen der Kunstflugszene. Noch bei seiner letzten Show erhielt der amtierende Spanien-Meister Standing Ovations vom Publikum.

"Als er seinen Auftritt beendet hatte, landete Olivier auf dem Flugplatz, den wir als Basis nutzen, aß und flog nach Hause", sagte Pablo Gonzales, der Direktor des San Javier Air Festivals zu "El Espanol".

Nach allem was bekannt ist, muss der Todes-Geier das Cockpit frontal getroffen haben. Dies berichtete ein anderer Pilot, der mit Masurel unterwegs war und das Unglück beobachtete. Der Geier soll etwa acht Kilogramm gewogen haben. Das Fliegerass hatte keine Chance: Er war wohl schon bewusstlos oder tot, als die Maschine aufprallte und sich in einen qualmenden Feuerball verwandelte.

Oliver Masurel, der sowohl spanische als auch französische Wurzeln hatte, gewann fast alles, was es im Kunstflugsport zu gewinnen gab, unter anderem sowohl die französische Meisterschaft "in allen Kategorien", als auch Europa- und Weltmeisterschaften in diversen Teilkategorien.

Sein viel zu früher Tod: ein Schock!