Tragödie am Airport! Mann fällt in Flugzeug-Triebwerk und stirbt

Amsterdam (Niederlande) - Tragischer Unfall am Flughafen Schiphol in Amsterdam ! Dort stürzte am Mittwoch ein Mann in das Triebwerk eines Flugzeuges und starb.

Der furchtbare Unfall passierte am Flughafen Schiphol in Amsterdam an Bord eines KLM-Fluges. (Archivbild) © Robin Utrecht/ANP/dpa

"Heute Nachmittag ereignete sich auf dem Rollfeld des Flughafens Schiphol ein Vorfall, bei dem eine Person in ein laufendes Flugzeugtriebwerk fiel und starb", teilte die niederländische Militärpolizei am Mittwoch in einem Beitrag auf der Plattform X mit und fügte hinzu, dass die Umstände des Unglücks untersucht werden.

Ob es sich bei dem Opfer um einen Passagier oder einen Mitarbeiter handelt, ist noch immer unklar, berichtete CNN.

Die Passagiere seien an Bord des Fluges mit dem Ziel Billund in Dänemark gewesen, als sich der tödliche Vorfall ereignete, hieß es in einer Erklärung der Fluggesellschaft KLM.

Gemeinsam mit den Flugbegleitern verließen sie das Flugzeug und wurden versorgt, auch psychologisch.

Der Flughafen Schiphol, einer der verkehrsreichsten Luftverkehrsknotenpunkte Europas, bezeichnete das Ereignis in einem Beitrag auf X als "schrecklichen Vorfall".