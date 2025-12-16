 2.160

Tote und Vermisste nach vergeblicher Notlandung: Flugzeug stürzt in Werkstatt

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mexiko sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Von Andrea Sosa Cabrios

Toluca - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mexiko sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Die drei weiteren Insassen gelten noch als vermisst, wie der Zivilschutz des zentral gelegenen Bundesstaates México mitteilte.

Der Absturzort liegt in einem Industriegebiet nahe der Stadt Toluca, unweit des dortigen Flughafens. Am Boden wurde nach ersten Erkenntnissen wohl niemand verletzt, allerdings brach ein Feuer aus.

Das Geschäftsflugzeug, eine Cessna Citation, war in Acapulco an der Pazifikküste gestartet und sollte in Toluca landen, wie das Verkehrsministerium mitteilte. An Bord waren demnach zwei Besatzungsmitglieder und acht Passagiere - darunter laut Medienberichten drei Kinder.

In seiner letzten Kommunikation mit dem Kontrollturm rief der Pilot den Berichten zufolge "Wir stürzen ab!". Eine Überwachungskamera hielt die Sekunden vor dem Absturz aus der Ferne fest.

Laut Augenzeugen versuchte der Pilot noch vergeblich, auf einem Fußballplatz zu landen.

Stattdessen krachte die Maschine mit hoher Geschwindigkeit zu Boden und in eine Lkw-Werkstatt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

