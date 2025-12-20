Flugzeug an Regionalflughafen abgestürzt: Sieben Tote, darunter berühmter Rennfahrer

North Carolina (USA) - Auf einem Regionalflughafen im US-Bundesstaat North Carolina ist ein Kleinflugzeug abgestürzt - nach Medienberichten sind dabei sieben Menschen gestorben.

Dieser Screenshot aus einem von WSOC zur Verfügung gestellten Video zeigt Feuerwehrleute, die bei einem Flugzeugabsturz auf einem Regionalflughafen in Statesville im Einsatz sind, bei dem ein Feuer ausbrach. © Uncredited/WSOC via AP/dpa

Die Berichte beriefen sich auf Behördenangaben. Auch der Statesville Regionalflughafen sprach auf Facebook von sieben Toten.

Warum das Flugzeug im Osten der Vereinigten Staaten abstürzte, blieb zunächst unklar.

Der Nascar-Sportverband teilte auf seiner Webseite unter Berufung auf die Familie des ehemaligen Nascar-Rennfahrers Greg Biffle (†55) mit, dieser sei bei dem Absturz ums Leben gekommen.

Darüber hinaus seien seine Frau und die beiden Kinder des Paars gestorben. Nascar veröffentlichte dazu ein Statement der betroffenen Familien der sieben Todesopfer.

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde FAA stürzte die Cessna vom Typ 550 am Donnerstagvormittag (Ortszeit) beim Landen am Regionalflughafen ab. Nach dem Absturz brannte es. Der Statesville Regional Airport liegt etwa eine Autostunde von der Großstadt Charlotte entfernt.