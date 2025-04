Wohlhabende Familie kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben

Copake (USA) - Im US-Bundesstaat New York ist ein Turboprop-Flugzeug abgestürzt. Unter den sechs Passagieren befand sich auch eine wohlhabende Familie von Top-Ärzten und MIT-Studenten.

Dr. Michael Groff, Karenna Groff, Joy Saini und James Santoro (v.l.n.r.) kamen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. © X/renmusb1, John Santoro

Das Flugzeug vom Typ Mitsubishi MU2B stürzte am Samstag kurz nach Mittag auf einem Feld in Copake ab. Alle sechs Insassen an Bord kamen ums Leben.

In den USA schlägt das Unglück, das bereits das dritte nach einem Helikopter-Crash und dem Absturz eines Kleinflugzeugs ist, hohe Wellen.

Denn an Bord befand sich auch eine erfolgreiche und angesehene Familie, wie die New York Post berichtet.

Demnach handelt es sich bei den Opfern um Karenna Groff, eine ehemalige Fußballspielerin und NCAA-Frau des Jahres 2022, ihrem Freund und MIT-Absolventen James Santoro, Karennas Vater und Neurowissenschaftler Dr. Michael Groff sowie ihre Mutter und Urogynäkologin Dr. Joy Saini.

Laut Angehörigen war die Familie auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier, als die zweimotorige Maschine knapp 20 Kilometer vom Flughafen Columbia County entfernt abstürzte. Beim Ansteuern des Flughafens habe der Pilot mitgeteilt, den Anflug verpasst zu haben und nach einer neuen Flugbahn gefragt.

Beim zweiten Versuch soll jedoch eine Warnung wegen geringer Höhe ausgegeben worden sein, erklärte ein Mitglied der Nationalen Behörde für Transportsicherheit. Obwohl vom Flieger kein Notruf abgesetzt wurde, fiel er kurz darauf mit einer "hohen Sinkgeschwindigkeit" vom Himmel, berichtet Daily Mail.

Da es sich um das Privatflugzeug von Michael Groff gehandelt hat, ist davon auszugehen, dass der Familienvater am Steuer der Maschine saß. Er galt als gewissenhafter Pilot mit jahrelanger Praxiserfahrung.