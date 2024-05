Turbulenzen-Horror: Überlebende berichten von dramatischen Szenen

"Wir wollten zur Hochzeit meines Sohnes, und die sollte am Freitag stattfinden", erklärt Jerry, der einen Verband am Kopf trägt. "Wenn wir unsere Reise fortsetzen würden, wären das fünf weitere Flüge. Das werden wir nicht tun, wir werden direkt zurückfliegen."

Auch Dzafran Azmir (28), ein Student aus Malaysia, war an Bord. "Ich habe gesehen, wie Leute von der anderen Seite des Ganges in die Horizontale stürzten, an der Decke anschlugen und in sehr ungünstigen Positionen wieder unten landeten. Leute, die massive Wunden am Kopf und Gehirnerschütterungen hatten", sagte er zur Nachrichtenagentur Reuters.

Am Dienstagabend (Ortszeit) wurden die ersten Passagiere von Unglücksflug SQ321 von Bangkok nach Singapur ausgeflogen, wo sie von ihren Angehörigen in einem gesonderten Bereich des Flughafens empfangen wurden.