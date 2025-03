Übungsflug endet in Drama! Hier stoßen zwei Jets der Luftwaffe zusammen

Saint-Dizier (Frankreich) - Zu einer Kollision zweier Luftwaffen-Jets ist es am heutigen Dienstagnachmittag im Osten Frankreichs gekommen. Dass niemand ums Leben kam, gleicht angesichts der Bilder einem Wunder - und ist dem geistesgegenwärtigen Handeln aller Beteiligten zu verdanken.

Auf Bildaufnahmen von dem tragischen Vorfall ist ein explosionsartiger Feuerball zu sehen. © Caroline THOMASSIN / AFP

Ereignet habe sich das Unglück nach Angaben der französischen Luft- und Weltraumstreitkräfte gegen 15.40 Uhr in der Nähe einer Militärbasis in der rund 22.000-Einwohner-Gemeinde Saint-Dizier, etwa 250 Kilometer östlich der Hauptstadt Paris.

Demnach seien zwei Maschinen vom Typ Alpha Jet der "Patrouille de France" bei der Übung für eine Flugshow aus bislang noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen.

Eines der beiden Flieger sei in Folge der Kollision in einen Silo gestürzt, das andere "in ein sumpfiges Waldgebiet direkt dahinter", erklärte der örtliche Bürgermeister Quentin Brière.