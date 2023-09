"Wir haben einen Piloten im Haus!" Irre Story um abgestürzten Kampfjet

Soldaten der US-Luftwaffe sprechen mit Anwohnern, deren Haus sich nahe der Absturzstelle des Kampfjets befindet. © Henry Taylor/The Post And Courier via AP/dpa

"Ich glaube, wir haben einen Piloten bei uns zu Hause, der sagt, dass er aus dem Flugzeug geschleudert wurde", sagte der Anrufer und bat um einen Krankenwagen.

"Es tut mir leid, was ist passiert?", fragte die Vermittlerin am anderen Ende der Leitung, die offensichtlich nicht glauben konnte, was sie da zu hören bekam. Eine von CNN veröffentlichte Aufnahme des Gesprächs gibt den weiteren Verlauf der unglaublichen Geschichte wieder.

"Wir haben einen Piloten im Haus, und ich glaube, er ist in meinem Garten gelandet, und wir versuchen zu sehen, ob wir einen Krankenwagen zum Haus bekommen können, bitte", wiederholte der Anrufer schließlich flehend.

Dann griff der Pilot selbst zum Hörer. Er erklärte, dass sein Kampfjet abgestürzt sei und dringend eine Rettungsmaßnahme ins Rollen gebracht werden müsse.

"Ich bin mir nicht sicher, wo das Flugzeug ist. Es wird irgendwo eine Bruchlandung hingelegt haben", sagte der 47-Jährige.