Wunder bei Notlandung: Pilot setzt vollbesetzten Airbus auf Feld - niemand verletzt

Ubinskoje (Russland) - Es grenzt an ein Wunder: Nachdem der Pilot eines vollbesetzten Airbusses Probleme mit der Hydraulik gemeldet hatte, landete die Maschine auf einem Feld im Sibirien. Alle 167 Menschen an Bord kamen mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand.

Der Airbus A320 der Ural Airlines setzte nach einem technischen Problem auf einem Feld mitten in Sibirien auf. © Ural Airlines

Diese Piloten sind wahre Helden!

Ein Airbus A320 der russischen Ural Airlines war am Dienstagmorgen auf dem Weg von Sotschi nach Omsk, wo man planmäßig um 7.50 Uhr Ortszeit landen wollte.

An Bord: 159 Passagiere, darunter 23 Kinder, sowie sechs Besatzungsmitglieder.

Die meisten Passagiere, waren wohl Urlauber, die auf dem Weg nach Hause waren, berichtet aktuell das russische Portal "AIF".

Es hätte ein Routineflug für Kapitän Sergej Below (33) und seine Crew werden sollen. Alles lief zunächst wie üblich. Doch als die Maschine zum Landeanflug überging, kam es zu einem Problem mit der Hydraulik. Die Piloten erbaten vom Tower am Ausweichflughafen Nowosibirsk zu landen, wo die Piste länger als in Omsk ist.

Doch weil sie das Fahrwerk im Flug manuell ausfahren mussten, was den Treibstoffverbrauch infolge massiv erhöhte, wurde es richtig brenzlig.

Plötzlich verschwand der Airbus vom Radar. Und im Tower musste man vom Schlimmsten ausgehen.