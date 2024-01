Zu viel Schnee: Flugzeug rutscht von Rollbahn

Rochester (New York/USA) - Schrecksekunde bei Neuschnee: Nach der Landung in Rochester rutschte eine Embraer E145 mit 53 Personen an Bord plötzlich weg.

Nach einem Schneesturm rutschte das Flugzeug von der Rollbahn. © X/@mltrickey

Alle wurden gerettet!

Eine Maschine der American Airlines geriet am Donnerstag auf Abwegen. Die Embraer war soeben sicher am Rochester International Airport (US-Bundestaat New York) gelandet und rollte gemächlich zum Terminal 4. Zuvor schneite es reichlich, ein leichter Wintersturm wehte.

An Bord des Regionaljets: 50 Passagiere und die dreiköpfige Crew. Dann, so berichtet es "New York Post", wurde es gruselig. Plötzlich rutschte das Flugzeug vom Taxiway weg und blieb nach ein paar Metern in einem Schneefeld stecken.

Die Flughafen-Feuerwehr musste ausrücken. Derweil hielten sich die Passagiere bereit, das Flugzeug zu verlassen.