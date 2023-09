Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeuges

Grenchen (Schweiz) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in der Schweiz die beiden Insassen ums Leben gekommen.

Die Polizei in der Schweiz ermittelt nach einem Flugzeugabsturz. (Symbolbild) © 123rf.com/chalabala

Wie die Polizei des Kantons Solothurn am Sonntag mitteilte, stürzte das motorisierte Flugzeug am Samstagnachmittag kurz vor dem Anflug auf den Flughafen in Grenchen auf eine Wiese.

Die zwei Menschen an Bord starben an der Unfallstelle.

Die Polizei bat die Bevölkerung um Videoaufnahmen und Beobachtungen, um den Hergang des Unfalls etwa 25 Kilometer nördlich von Bern klären zu können.

Zur Identität der Opfer machten die Behörden zunächst keine Angaben.