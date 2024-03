Frau erhält Todesdiagnose im Urlaub: Fluggesellschaft bittet sie zur Kasse!

Neuseeland - Diese Reise wird für ein Paar aus den USA zu einem wahren Albtraum! Während des Urlaubs erfährt eine Frau, dass sie an Krebs erkrankt ist - doch die Fluggesellschaft reagiert alles andere als kulant.

Die Fluggesellschaft Air New Zealand berechnete einer krebskranken Frau hohe Umbuchungskosten. © Udo Weitz/EPA/dpa

Ganze vier Monate wollten Patricia (75) und Todd (60) Kerekes aus New Hampshire in Neuseeland verbringen, doch ihre Reise nahm ein vorzeitiges Ende.

Während des Urlaubs erhielt die 75-Jährige plötzlich die niederschmetternde Diagnose Gallenblasenkrebs - im Endstadium.

Nach Rücksprache mit Patricias Arzt stand für das Paar schnell fest, dass es auf direktem Weg in den nächsten Flieger steigen und die Heimreise antreten werde. Doch die Umbuchung ihres Rückflugs stellte die beiden vor weitere Probleme.

Ein Entgegenkommen der Fluggesellschaft Air New Zealand? Fehlanzeige!

"Gleich beim ersten Anruf sagte ich ihnen, dass meine Frau schwer krank ist und dass wir nach Hause müssen", erinnerte sich Todd Kerekes laut New York Post an das Gespräch mit der Airline. Nach vollen vier Stunden in der Warteschleife habe er schließlich eine Auskunft erhalten, die ihm jedoch die Sprache verschlug.

Das Paar sollte für die Umbuchung seiner Rückflüge 8000 Dollar (umgerechnet knapp 7400 Euro) Gebühr zahlen - zusätzlich zu den bereits gezahlten 23.000 Dollar (rund 21.000 Euro) für seine ursprünglich gebuchten Business-Class-Flüge.