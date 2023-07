Frau staunt, was am Flughafen schiefläuft: Als sie die Maschine sieht, ist das Maß voll

TikTok-Userin Sarah sah sich in dieser Woche am Flughafen mit gleich mehreren Überraschungen konfrontiert. Das Flugzeug setzte dem Ganzen die Krone auf.

Von Christian Norm

Michigan/Chicago (USA) - Bereits am Flughafen staunte sie nicht schlecht. Doch als US-Amerikanerin Sarah die Maschine sah, in der sie von Michigan in ihre Heimat Chicago fliegen sollte, war das Maß endgültig voll!

Für Sarah wurde es bei diesem Flug unerwartet eng. © TikTok/Screenshot/sarahmpov "Das Flugerlebnis, das ich gestern hatte, sollte nicht erlaubt sein ... Ich war mental nicht darauf vorbereitet", schrieb die junge Dame Anfang der Woche in einem TikTok-Video. Im Clip sind die kuriosen Stationen von Sarah zu sehen.

Demnach hatte zunächst ihr Pre-Workout-Pulver (Nahrungsergänzungsmittel) für Sorgenfalten bei den Sicherheitskräften gesorgt. Im Video sieht man zwei Securitys, die das Pulver mit einer Flüssigkeit testen. "Ich wurde an der Sicherheitskontrolle angehalten und bevor ich mich versah, durchwühlten sie meine Tasche und warfen Chemikalien auf mein Pre-Workout, um zu sehen, ob es sich blau färben würde. Denn sofern es das tat, würde das bedeuten, dass es explosiv war", so Sarah in einem weiteren Untertitel.

Flugzeug Nachrichten Feuer auf dem Rollfeld augebrochen: Passagiere aus Flugzeug evakuiert Im Video ist zu sehen, wie sich das weiße Pulver wirklich blau verfärbt. Kurz darauf sei das Nahrungsergänzungsmittel konfisziert worden, so die TikTokerin. Als letzte Passagierin sei sie dann zum Flugzeug durchgelassen worden. Beim Anblick der Maschine habe sie dann endgültig an sich gezweifelt.

TikTok-Userin Sarah kann am Ende wieder lachen

Mit diesem kleinen Flugzeug hatte Sarah absolut nicht gerechnet. © TikTok/Screenshot/sarahmpov