Fünf Menschen vermisst: Boeing 737 plötzlich vom Radar verschwunden

Islamabad (Pakistan) - Suchaktion nach dem Verschwinden eines Frachtfliegers ! Der Kontakt zu einer Boeing 737 der Gesellschaft K2 Airways ist über dem Arabischen Meer abgebrochen. An Bord waren fünf Besatzungsmitglieder.

Eine Boeing 737 ist über dem Arabischen Meer verschwunden. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die pakistanische Luftfahrtbehörde am Mittwoch meldete, ist die Maschine am Dienstag aus Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet und war unterwegs in das pakistanische Karatschi, an der Südküste des Landes.

Um 21.18 Uhr Ortszeit (18.18 Uhr deutscher Zeit) meldete die Besatzung jedoch ein Problem mit dem Navigationssystem. Die Maschine wurde daraufhin von der Flugsicherung in Karatschi geleitet. Drei Minuten später - Sinkflug!

Die Flugsicherung beobachtete eine "rasche Kursänderung", anschließend brach der Radarkontakt zum Flieger ab, etwa 155 Seemeilen (rund 287 Kilometer) westlich des Zielflughafens.

Nach dem Vorfall wurde eine Such- und Rettungsaktion auf See mit Beteiligung verschiedener Organisationen eingeleitet, hieß es. Ob der Flieger wirklich abgestürzt ist, wurde noch nicht bestätigt.