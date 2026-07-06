Schreck in der Luft: Flugzeug muss in Hamburg zwischenlanden

Hamburg - Ein Flugzeug der Airline Easyjet auf dem Weg von Kopenhagen nach Amsterdam hat in Hamburg einen ungeplanten Zwischenstopp eingelegt.

Ein Easyjet-Flieger musste am Montag in Hamburg zwischenlanden. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Grund war die Vermutung eines technischen Defekts, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte.

"Das Flugzeug landete sicher und wurde von den Rettungsdiensten als reine Routine- und Vorsichtsmaßnahme in Empfang genommen", hieß es in einer Mitteilung.

Um welche Probleme es sich genau gehandelt habe und was die Ursache sei, war zunächst unklar. Dazu gebe es nun eine technische Untersuchung.

Die außerplanmäßige Landung in Hamburg erfolgte gegen 14 Uhr nach einer entsprechenden Umleitung. Ob der Flug nach Amsterdam in derselben Maschine fortgesetzt wird und wie viele Menschen in dem Flugzeug saßen, war zunächst unklar.