Genervter Pilot belehrt Fluggäste: "Niemand will eure Videos hören"

Der Pilot gab an, diese Rede "auf jedem einzelnen Flug" zu halten, da es immer wieder Gäste gibt, die sich "egoistisch und unhöflich" verhalten.

"Ihr werdet auf das hören, was sie zu sagen haben", sprach er, "denn sie vertreten meinen Willen im Cockpit oder der Kabine und mein Wille ist das, was zählt".

Der Pilot stellte auch klar, dass dem mittleren Sitz beide Armlehnen gehören - denn immer wieder kommt es deswegen zu Streitigkeiten unter Sitznachbarn. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Der Pilot richtete eine besondere Nachricht an alle Video-Junkies, die scheinbar keine Kopfhörer besitzen: "Das soziale Experiment, Videos im Lautsprechermodus anzuhören und im Lautsprechermodus mit einem Mobiltelefon zu sprechen? Das ist vorbei", verkündete er. "Aus und vorbei in diesem Land. Niemand will eure Videos hören."

Er fügte hinzu: "Ich weiß, dass ihr es super süß findet, das ist es wahrscheinlich auch, aber es ist eure Sache, oder? Also behaltet es für euch."

Anschließend erklärte er die Armlehnen für alle, die das Los des Mittelsitzes gezogen hatten, zu deren Eigentum: "Das ist mein Geschenk an euch."

Innerhalb von sechs Tagen erhielt die Ansprache mehr als 4,4 Millionen Aufrufe und die meisten Reaktionen auf den Clip waren positiv.

"Wenn du dich von dieser Rede angegriffen fühlst, herzlichen Glückwunsch, du bist das Problem", kommentierte ein Instagram-User. Und das spiegelt sich in den einen oder anderen Negativ-Kommentaren wider, in denen angenommen wird, Servicepersonal müsse man keinen respektvollen Umgang entgegenbringen.