Handy fängt plötzlich an zu brennen: Evakuierung bei Billigairline-Flug

Denver (USA) - Ein Flugzeug am Denver International Airport musste schnell evakuiert werden. Erst fing ein Handy plötzlich an zu brennen, dann sogar ein Flugzeugsitz.

Der betroffene Flug war von der US-amerikanischen Billigfluggesellschaft Southwest Airlines. (Symbolbild) © MARIO TAMA/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag in einer Maschine der US-amerikanischen Fluggesellschaft Southwest Airlines, wie "CNN" berichtet.

Der Akku des Handys hatte plötzlich Feuer gefangen, woraufhin alle der 108 Passagiere aus der Boeing 737 gebracht werden mussten.

Glücklicherweise befand sich der Flieger noch nicht in der Luft, sondern geparkt am Gate. Die Insassen im vorderen Teil konnten einfach wieder zurück über die Gangway, die Fluggäste im hinteren Teil mussten über eine Notrutsche flüchten.

Der Passagier, dessen Handy den Brand verursacht hatte, erlitt Brandverletzungen, ein anderer wurde leicht verletzt.

Die Fluggesellschaft kümmerte sich anschließend darum, die Passagiere mit einem anderen Flug zu ihrem Zielort - nach Houston - zu bringen.