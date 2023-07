Hitze-Kollaps im Flugzeug: Drei Passagiere auf dem Weg nach Rom ohnmächtig

In einer Maschine der Air Malta haben am Donnerstag drei Menschen das Bewusstsein verloren.

Von Anne-Sophie Mielke

Malta - In einem Flugzeug, was kurz davor war, nach Rom abzuheben, kam es am Donnerstag zu einem medizinischen Notfall.

In einer Maschine von "Air Malta" wurden am Donnerstag drei Passagiere aufgrund von starker Hitze ohnmächtig. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/alicjane, 123rf/soosjozsef Wie "Times of Malta" berichtete, verloren drei Passagiere an Bord eines Airbus A320 Neo der Fluggesellschaft "Air Malta" das Bewusstsein. Der Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete, als das Flugzeug noch am Boden war, war die Folge "einer Kombination extremer Temperaturen, die durch einen Fehler in der Klimaanlage verschärft wurden", heißt es in einer offiziellen Erklärung der Airline. Neben dem Kabinenpersonal des Flugs KM614 kümmerte sich auch der medizinische Notfalldienst des Flughafens um die drei Passagiere. Flugzeug Nachrichten Warte- und Kofferchaos am Flughafen: Darum soll es diesmal anders werden! Sowohl die Patienten wie auch alle anderen Flugzeuginsassen wurde mit Bussen zurück zum Terminal des Malta International Airport gebracht und dort mit Erfrischungen versorgt. Der Vorfall machte nicht nur den Reisenden des Fluges nach Rom einen Strich durch die Rechnung, auch andere Flugverbindungen hatten mit Verspätungen zu kämpfen.

Auch Malta von Hitzewelle betroffen