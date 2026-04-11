Ist unser Urlaub in Gefahr? Flughäfen droht Kerosinknappheit wegen Hormus-Blockade
Brüssel (Belgien) - Steht unser Urlaub auf der Kippe? Sollte es weiterhin Probleme mit dem Schiffsverkehr in der Straße von Hormus geben, könnte das Kerosin an den Flughäfen knapp werden. Davor warnt jetzt der europäische Dachverband für Flughafenbetreiber (ACI Europa).
Es könne zu einer "systemischen Kerosinknappheit" kommen, sollte der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nicht binnen drei Wochen "in stabiler und nennenswerter Weise" wieder aufgenommen werden.
In einem Brief an die EU-Kommission, der der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag, forderte der Verband die "dringende Überwachung der Verfügbarkeit und der Versorgung" in den kommenden sechs Monaten.
Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelöst, noch stärker als beim Rohöl. Auf allen Kontinenten haben zahlreiche Fluggesellschaften ihre Tarife erhöht und Flüge aus Sicherheits- oder Rentabilitätsgründen ausgesetzt.
Der Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte unter anderem mit der Blockade des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, durch die rund 20 Prozent des weltweit genutzten Öls, Kerosins und Gases transportiert werden.
Mehrere Flughäfen könnten betroffen sein
Seit Dienstagabend gilt eine Waffenruhe, während der unter anderem eine Freigabe der Meerenge erfolgen soll - was bisher nur schleppend geschah.
Der ACI Europe vertritt nach eigenen Angaben mehr als 600 Flughäfen in 55 Ländern.
In seinem Schreiben an die Kommission forderte der Lobbyverband auch eine Lockerung der europäischen Gesetzgebung, insbesondere in Bezug auf die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor.
Als erstes hatte die "Financial Times" über das Schreiben berichtet.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa