Ist unser Urlaub in Gefahr? Flughäfen droht Kerosinknappheit wegen Hormus-Blockade

Brüssel (Belgien) - Steht unser Urlaub auf der Kippe? Sollte es weiterhin Probleme mit dem Schiffsverkehr in der Straße von Hormus geben, könnte das Kerosin an den Flughäfen knapp werden. Davor warnt jetzt der europäische Dachverband für Flughafenbetreiber (ACI Europa).

Laut Dachverband für Flughafenbetreiber könnte es zu einer "systemischen Kerosinknappheit" kommen. © Boris Roessler/dpa

Es könne zu einer "systemischen Kerosinknappheit" kommen, sollte der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nicht binnen drei Wochen "in stabiler und nennenswerter Weise" wieder aufgenommen werden.

In einem Brief an die EU-Kommission, der der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag, forderte der Verband die "dringende Überwachung der Verfügbarkeit und der Versorgung" in den kommenden sechs Monaten.

Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelöst, noch stärker als beim Rohöl. Auf allen Kontinenten haben zahlreiche Fluggesellschaften ihre Tarife erhöht und Flüge aus Sicherheits- oder Rentabilitätsgründen ausgesetzt.

Der Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte unter anderem mit der Blockade des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, durch die rund 20 Prozent des weltweit genutzten Öls, Kerosins und Gases transportiert werden.