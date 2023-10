Kissen-Trick bei Flügen war gestern: TikTokerin überzeugt mit genialem Gepäck-Versteck!

USA - Flüge mit Billig-Airlines sind so eine Sache, vor allem, wenn es ums Handgepäck geht. Denn die meisten Rucksäcke und Taschen, die für mehrtägige Trips genutzt werden, überschreiten die zulässigen Maximalgrößen. Dass es neben dem berühmten Kissentrick noch andere Methoden gibt, Gepäck in den Flieger zu schmuggeln, beweist nun eine TikTokerin .

Deshalb holte McGee alles aus ihrem Gepäckstück heraus, bis es sich auf die vorgeschriebene Größe der Airline zusammenfalten ließ. Ihre Sachen verstaute sie in ihrer Hose - um genau zu sein an ihrem Po.

In einem Folgevideo zeigte Shewana McGee (r.) ihren großen Rucksack. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/theonpoint1

Um verdächtige Beulen zu verdecken, wickelte sich die junge Frau ihre Jeansjacke um die Hüfte und gaukelte den Mitarbeitern am Gate so ein Brazilian Butt Lift vor - eine Schönheits-OP am Po, die man McGee durchaus zutrauen könnte.

Der Clip der TikTokerin wurde mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Mal angesehen und versetzte etliche Menschen in Staunen. Denn wie McGee als Antwort auf einen Kommentar erklärte, fiel ihr Trick nicht auf - die junge Frau kam ohne Zusatzgebühr an Bord und konnte sich über ein Sitzkissen aus Kleidung freuen.

Einige TikTok-User äußerten sich frustriert über ihre eigenen Erfahrungen mit Frontier Airlines: "Am Gate haben sie mir 99 US-Dollar in Rechnung gestellt, und du sagst mir, ich hätte einfach das tun können", schrieb eine Person.

Offenbar meldete sich sogar eine Flugbegleiterin der Airline zu Wort und meinte: "Als Frontier-Flugbegleiterin würde ich das genehmigen und würde sogar das Gepäckfach für dich öffnen!"