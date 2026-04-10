Kurz nach Start: Eurowings-Flieger muss wegen technischer Probleme umkehren

Hamburg - Alarm am Airport: Eine Eurowings-Maschine meldete am Freitagnachmittag kurz nach dem Start am Hamburger Flughafen technische Probleme.

Einsatzkräfte rückten am Freitag zum Flughafen Hamburg aus. © JOTO

Das Flugzeug startete in der Hansestadt und hatte London als Ziel. Doch die Plattform "Flightradar24" zeigt, dass die Maschine bereits über Bremen wieder Richtung Hamburg umkehrte.

Mit circa 90 Einsatzkräften rückte daraufhin die Feuerwehr in Richtung Flughafen aus, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24.