Kurz nach Start: Eurowings-Flieger muss wegen technischer Probleme umkehren
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Hamburg - Alarm am Airport: Eine Eurowings-Maschine meldete am Freitagnachmittag kurz nach dem Start am Hamburger Flughafen technische Probleme.
Das Flugzeug startete in der Hansestadt und hatte London als Ziel. Doch die Plattform "Flightradar24" zeigt, dass die Maschine bereits über Bremen wieder Richtung Hamburg umkehrte.
Mit circa 90 Einsatzkräften rückte daraufhin die Feuerwehr in Richtung Flughafen aus, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von TAG24.
Nur kurze Zeit später konnte die Maschine bereits gegen 14.35 Uhr wieder sicher in der Hansestadt landen, so der Sprecher weiter. An Bord haben sich rund 130 Personen befunden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Titelfoto: JOTO