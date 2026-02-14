Lippenstift-Botschaft auf Flugzeugtoilette sorgt für Panik

Kalkutta - In der Toilettenkabine eines Flugzeugs wurde ein mit Lippenstift hinterlassene Botschaft entdeckt, die für Panik sorgte.

Die indische Airline "IndiGo" wurde am Samstag von gleich zwei Bombendrohungen heimgesucht. (Archivbild) © DIVYAKANT SOLANKI/EPA/dpa

Der mysteriöse Vorfall ereignete sich am Samstag in Indien, auf einem Flug der Airline "IndiGo" von Dibrugarh nach Kalkutta.

Auf dem WC des Airbus A320 sei dabei eine mit Lippenstift gekritzeltes Botschaft entdeckt worden, wie die Zeitung "Hindustan Times" berichtete. Mit der roten Farbe soll demnach vor einer Bombe an Bord des Fliegers gewarnt worden sein.

Aufgrund der Bedrohungslage wurde das Flugzeug nach der Landung umgehend in eine Isolationsbucht geleitet, wo die Passagiere aussteigen konnten. Eine Bombe sei jedoch nicht gefunden worden.

Eine Maschine derselben Airline habe aufgrund eines ähnlichen Vorfalls, ebenfalls am Samstag, den Startvorgang am Flughafen in Kalkutta abbrechen müssen. Auch dort sei eine Bombendrohung auf der Toilette gefunden worden - diesmal auf ein Blatt Papier geschrieben.