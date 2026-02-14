Nach eklatanter Technik-Panne: So ist die Lage am Kölner Flughafen

Köln - Nach einer technischen Störung verlaufen die Sicherheitskontrollen des Köln /Bonner Flughafens wieder ohne große Einschränkungen.

Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls war der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn zeitweise weitgehend eingestellt worden. © Henning Kaiser/dpa

Es seien bis zu acht Kontrollspuren geöffnet, und die Wartezeit für Passagiere betrage zehn bis 15 Minuten, sagte ein Airport-Sprecher am Samstagmorgen.

Das seien normale Wartezeiten. "Der Betrieb an den Sicherheitskontrollen läuft geregelt."

Drei Kontrollspuren mit der neuen Technik, die erst kurz zuvor in Betrieb genommen worden war und zu der Panne am Vortag geführt hatte, seien aber nicht in Betrieb, da dort noch technische Überprüfungen liefen.

Am Freitag war an der Kontrollstelle eine Tasche ausgehändigt worden, obwohl sie zuvor als verdächtig eingestuft worden war.