Nach Verzögerungen: Bauarbeiten für Leipziger Antonov-Hangar gehen weiter

Die Bauarbeiten für den neuen Wartungshangar von Antonov Airlines am Flughafen Leipzig/Halle verzögerten sich durch das Wetter. Nun gehen sie weiter.

Von Lutz Brose

Schkeuditz - An der nördlichen Start- und Landebahn des Flughafens Leipzig/Halle wird kräftig gebaggert. Wie Airport-Sprecher Uwe Schuhart auf Anfrage mitteilte, "handelt es sich um Arbeiten zur Baufeldfreimachung und -erschließung, die im letzten Jahr begannen, aber in den vergangenen Wochen unter dem Einfluss des Winterwetters standen".

In den letzten Wochen mussten die Bauarbeiten durch das winterliche Wetter unterbrochen werden.
In den letzten Wochen mussten die Bauarbeiten durch das winterliche Wetter unterbrochen werden.  © Lutz Brose

Gemeint sind vorbereitende Arbeiten zur Errichtung eines Wartungshangars für die riesigen Frachtmaschinen vom Typ Antonov AN 124.

Bauherr ist die Antonov Salis Logistics GmbH (ALS) mit Sitz in Schkeuditz. ALS ist eine Tochter des ukrainischen Staatsunternehmens Antonov.

Die Ukrainer sind schon seit fast 20 Jahren auf dem Flughafen präsent, warten ihre Maschinen aber noch meist im Freien.

DHL-Maschine nach Israel macht plötzlich kehrt: Was war da los?
Flugzeug Nachrichten DHL-Maschine nach Israel macht plötzlich kehrt: Was war da los?

Am Dienstag parkten alle sechs Antonov AN 124 der Airline in Schkeuditz. Das letzte Flugzeug dieses Typs wurde erst im Juli vergangenen Jahres trotz gesperrtem Luftraumes von der Ukraine nach Leipzig geflogen.

Seit 2006 starten Flugzeuge der Airline von Leipzig aus, bisher gab es aber keinen Wartungshangar und die Maschinen wurden draußen gewartet.
Seit 2006 starten Flugzeuge der Airline von Leipzig aus, bisher gab es aber keinen Wartungshangar und die Maschinen wurden draußen gewartet.  © Lutz Brose

Hangar soll trotzdem pünktlich fertig werden

Sechs Antonov AN 124 sind aktuell in Leipzig und fliegen von dort in die ganze Welt.
Sechs Antonov AN 124 sind aktuell in Leipzig und fliegen von dort in die ganze Welt.  © Lutz Brose

Trotz Verzögerungen ist die Fertigstellung des Hangars für 2027 geplant. Finanziert wird der Bau vom künftigen Nutzer.

Unmittelbar in dem Bereich parken seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drei Maschinen gleichen Typs der Volga Dnepr Airline (Russland).

"Mit der Frage eines alternativen Standplatzes für die AN 124 der VD wird man sich perspektivisch beschäftigen", so der Flughafen dazu.

Titelfoto: Lutz Brose

Mehr zum Thema Flugzeug Nachrichten: