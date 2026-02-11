Nach Verzögerungen: Bauarbeiten für Leipziger Antonov-Hangar gehen weiter

Schkeuditz - An der nördlichen Start- und Landebahn des Flughafens Leipzig/Halle wird kräftig gebaggert. Wie Airport-Sprecher Uwe Schuhart auf Anfrage mitteilte, "handelt es sich um Arbeiten zur Baufeldfreimachung und -erschließung, die im letzten Jahr begannen, aber in den vergangenen Wochen unter dem Einfluss des Winterwetters standen".

In den letzten Wochen mussten die Bauarbeiten durch das winterliche Wetter unterbrochen werden. © Lutz Brose

Gemeint sind vorbereitende Arbeiten zur Errichtung eines Wartungshangars für die riesigen Frachtmaschinen vom Typ Antonov AN 124.

Bauherr ist die Antonov Salis Logistics GmbH (ALS) mit Sitz in Schkeuditz. ALS ist eine Tochter des ukrainischen Staatsunternehmens Antonov.

Die Ukrainer sind schon seit fast 20 Jahren auf dem Flughafen präsent, warten ihre Maschinen aber noch meist im Freien.

Am Dienstag parkten alle sechs Antonov AN 124 der Airline in Schkeuditz. Das letzte Flugzeug dieses Typs wurde erst im Juli vergangenen Jahres trotz gesperrtem Luftraumes von der Ukraine nach Leipzig geflogen.