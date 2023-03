Tumult im Flugzeug: Mann trinkt mehr als 10 Bier und attackiert Stewardess mit seinem Kopf

Patrick McDonagh (46) sorgte auf einem Ryanair Flug von Dublin nach Bristol für Chaos. (Symbolbild) © 123RF/gordzam

Patrick McDonagh (46) war zusammen mit seiner Frau nach Irland geflogen, um der Beerdigung seiner Großmutter beizuwohnen. Dort – wahrscheinlich vor Trauer – trank der 46-Jährige einen über den Durst, während er zeitgleich Medikamente nahm.

Vor Gericht erzählte der Trunkenbold, dass er zwischen zehn und zwölf Bier an dem Nachmittag gekippt hatte. An die genaue Anzahl konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern, berichtet BristolLive.

McDonagh musste sich in vier Punkten vor Gericht verantworten. Der achtfache Vater bekannte sich in zwei Fällen der Körperverletzung sowie des Rauchens und der Trunkenheit in einem Flugzeug schuldig.

"Sie waren sehr von Trauer betroffen. Sie haben sich untypisch verhalten", wird ein Kommentar des Richters durch die Zeitung zitiert. Obwohl der Jurist Verständnis für den Familienvater hatte, wirkte es sich nicht auf das Strafmaß aus.

Denn der Rowdy wurde zu sechs Monaten Haft und 15 Monaten Bewährung verurteilt. Zusätzlich muss er 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, sowie beiden seiner Opfer 150 Pfund (rund 168,66 Euro) und die Gerichtskosten in der Höhe von 350 Pfund (rund 393,53 Euro) zahlen.

Auf den ersten Blick wirkt die Strafe für einen Mann, der nicht ganz bei sich war, etwas extrem. Doch als die Staatsanwältin der Vorfall vor Gericht erläuterte, erklärte sich alles.